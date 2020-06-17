Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту в середу знизилися на тлі збільшення запасів сирої нафти і палива в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 40,42 за барель, що на $ 0,54 (1,32%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $ 0,71 (1,85%) - до $ 37,67 за барель.

Обидва еталонних контракти подорожчали більш ніж на 3% напередодні після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз попиту на нафту на 2020 р до 91,7 млн ​​бар./доб. (б/ д), а роздрібні продажі в США в травні продемонстрували рекордний стрибок.

Однак збільшення запасів сирої нафти і палива в США викликало стурбованість з приводу профіциту і тиску на нафтові котирування, оскільки число коронавірусних інфекцій у світі перевищило 8 млн, а в декількох штатах США зафіксовано зростання захворюваності COVID-19.

«Дані API показали збільшення запасів сирої нафти, а зростання числа нових випадків коронавірусу в Сполучених Штатах і Китаї послабило очікування зростання попиту на паливо у двох найбільших в світі споживачів нафти», - сказав Кім Кванг-рає, аналітик з сировинних товарів Samsung Futures, Сеул .

За минулий тиждень комерційні запаси сирої нафти в США виросли на 3,9 млн бар., до 543,2 млн бар., при прогнозному зниженні на 152 тис. б/д. Запаси бензину зросли на 4,3 млн бар., дистилятів - на 919 тис. бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Моніторингова група групи ОПЕК + збереться 18 червня в режимі відеоконференції для подальшого обговорення шляхів посилення та перевірки відповідності зобов'язанням виробників щодо обмеження видобутку нафти.

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,70 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 40,96).