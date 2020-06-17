Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 40,42 за барель, що на $ 0,54 (1,32%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $ 0,71 (1,85%) - до $ 37,67 за барель.
Обидва еталонних контракти подорожчали більш ніж на 3% напередодні після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз попиту на нафту на 2020 р до 91,7 млн бар./доб. (б/ д), а роздрібні продажі в США в травні продемонстрували рекордний стрибок.
Однак збільшення запасів сирої нафти і палива в США викликало стурбованість з приводу профіциту і тиску на нафтові котирування, оскільки число коронавірусних інфекцій у світі перевищило 8 млн, а в декількох штатах США зафіксовано зростання захворюваності COVID-19.
«Дані API показали збільшення запасів сирої нафти, а зростання числа нових випадків коронавірусу в Сполучених Штатах і Китаї послабило очікування зростання попиту на паливо у двох найбільших в світі споживачів нафти», - сказав Кім Кванг-рає, аналітик з сировинних товарів Samsung Futures, Сеул .
За минулий тиждень комерційні запаси сирої нафти в США виросли на 3,9 млн бар., до 543,2 млн бар., при прогнозному зниженні на 152 тис. б/д. Запаси бензину зросли на 4,3 млн бар., дистилятів - на 919 тис. бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).
Моніторингова група групи ОПЕК + збереться 18 червня в режимі відеоконференції для подальшого обговорення шляхів посилення та перевірки відповідності зобов'язанням виробників щодо обмеження видобутку нафти.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 40,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,70 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 40,96).