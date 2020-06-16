Нафтовий кошик ОПЕК продається по 35 доларів за барель

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК у понеділок, 15 червня, становила 35 доларів за барель.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу із посиланням на оприлюднені у вівторок дані Організації країн-експортерів нафти.

Відповідно до даних секретаріату нафтового картелю, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, у понеділок складала 35,09 дол. США за барель. Ця цифра майже дорівнює ціні, яка була минулої п’ятниці – 35,06 дол. США за барель.

Як повідомлялося, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росії, котра відмовилася посилювати обмеження - як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці - до 30 червня.

На наступний період, з 1 липня до 31 грудня, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 млн барелів. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців - до 30 квітня 2022 року.

6 червня у ході віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ було прийнято рішення про продовження домовленостей щодо квітневої угоди. При цьому перший етап коригування нафтовидобутку в бік зменшення, який передбачав його скорочення на 9,7 млн барелів, було продовжено до кінця липня.