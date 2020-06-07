Міністерське засідання країн ОПЕК+ пройде в грудні у Відні

Наступне міністерське засідання країн-членів Організації експортерів нафти (ОПЕК) та країн, які не є членами цього нафтового картелю, відбудеться у Відні 1 грудня 2020 року.

Про це поінформували у пресслужбі ОПЕК за результатами віртуального міністерського засідання ОПЕК+ у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час засідання прийнято рішення, що міністерське засідання країн-членів ОПЕК та країн-нечленів ОПЕК пройде 1 грудня у Відні (Австрія)", - заявили у пресслужбі.

У ході віртуальної зустрічі міністрів у форматі ОПЕК+ у суботу було прийнято рішення про продовження домовленостей за квітневою угодою ОПЕК+. При цьому, перший етап коригування нафтовидобутку у сторону зменшення, який передбачав скорочення видобутку нафту на 9,7 млн барелів на добу (мб/д) щодня протягом травня-червня, було продовжено до кінця липня. Також країни, які не змогли виконати свої зобов’язання з цього приводу у травні, зобов’язалися виконати протягом липня-вересня свої частки скорочення нафтовидобутку.

За дотриманням зобов’язань у форматі ОПЕК+ слідкуватиме Спільний міністерський моніторинговий комітет, який збиратиметься на щомісячній основі до грудня 2020 року, наступне його засідання - 18 червня.

Як повідомлялося, 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було прийнято рішення скоригувати в сторону зниження загальний видобуток нафти на 9,7 мб/д, починаючи з 1 травня 2020 року. Планувалося, що цей перший період триватиме два місяці та закінчиться 30 червня 2020 року.

На наступний період, з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року, загальне узгоджене скорочення нафтовидобутку мало скласти 7,7 мб/д. Згідно з угодою, після цього мав настати третій період, який передбачав зниження видобутку на 5,8 млн барелів за добу протягом 16 місяців, з 1 січня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.

фото: Bloomberg