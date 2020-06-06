Країни ОПЕК+ домовилися продовжити рекордне скорочення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ погодили продовження дії поточних параметрів угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць.

Зниження видобутку на 9,7 млн барелів на добу триватиме до кінця липня, повідомляє Bloomberg.

"Країни ОПЕК + погодилися на продовження політики скорочення власного видобутку терміном на місяць, погодивши більш жорсткі заходи, з метою гарантувати, що члени картелю не порушують свої зобов'язання щодо об'ємів видобутку", - йдеться у повідомленні.

Країни ОПЕК+, у тому числі Ірак та Нігерія, пообіцяли повною мірою виконати свої зобов'язання з обмежень та додатково скоротити видобуток з липня по вересень, щоб компенсувати недотримання квот у травні та червні.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія та РФ, два найбільших експортери нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Як повідомлялося, раніше три джерела в альянсі ОПЕК + повідомили, що цього тижня може бути проведена міністерська відеоконференція, якщо Ірак та інші виробники погодяться поліпшити свою виконавську дисципліну в рамках пакту про скорочення нафтовидобування.

Очікувалося, що це рішення буде схвалено 4 червня на саміті ОПЕК +, але він був відтермінований через суперечки про неналежне дотримання зобов'язань щодо скорочення поставок такими виробниками, як Іран та Нігерія.

Фото: Bloomberg