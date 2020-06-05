Ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,20 за барель, що на $ 0,21 (0,53%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли на $ 0,02 (0,05%) і становлять $ 37,43 за барель.
З початку цього тижня ціни як Brent, так і WTI, зросли на 6%.
Міністри держав, що входять в ОПЕК, і союзних картелю країн, зберуться в суботу, 6 червня, щоб обговорити продовження травневого і червневого скорочення виробництва, повідомив напередодні алжирський телеканал Ennahar з посиланням на джерело в ОПЕК. Раніше три джерела в альянсі ОПЕК + повідомили, що цього тижня може бути проведена міністерська відеоконференція, якщо Ірак та інші виробники погодяться поліпшити свою виконавську дисципліну в рамках пакту про скорочення нафтовидобування.
Едвард Мойя, старший аналітик з ринку в OANDA, сказав, що ціни на нафту наближаються до шостого щотижневого зростання, але зростання сповільнилося, оскільки трейдери побоюються, що Ірак буде дотримуватися принципу скорочувати поставки «на зовсім небагато».
Саудівська Аравія і РФ хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн бар./добу. (б / д) до кінця липня. Очікувалося, що це рішення буде схвалено 4 червня на саміті ОПЕК +, але він був відкладений через суперечки про неналежне дотримання зобов'язань щодо скорочення поставок такими виробниками як Іран і Нігерія.
Якщо ОПЕК + не погодиться продовжити поточні обмеження, то в липні скорочення нафтовидобутку замість 9,7 млн б/д складе 7,7 млн б/д, тобто поставки сировини зростуть на 2 млн б/д. До них слід додати ще 1,18 млн б/д, які повернуться на ринок після відмови Саудівської Аравії, Кувейту і ОАЕ від добровільного скорочення нафтовидобування понад передбачених угодою ОПЕК + квот (1 млн б/д, 100 тис. б/д і 80 тис. б с відповідно).
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 40,27 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,98 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 39,99).