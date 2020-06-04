Нафта дешевшає через розбіжності в ОПЕК щодо продовження скорочення видобутку

Ціни на нафту знижуються в четвер на тлі побоювань, що поставки чорного золота на світові ринки зростуть, якщо основні виробники не зможуть домовитися про продовження максимальних обсягів скорочення видобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $39,23 барель, що на $0,56 (1,41%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $0,69 (1,85%) - до $36,60 за барель.

За даними Dow Jones Market Data, обидва контракти завершили торги на максимальних позначках з 6 березня.

Саудівська Аравія і РФ домовилися про продовження скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар/добу (б/с) на один місяць - до кінця липня. Але вони не змогли домовитися про проведення саміту ОПЕК+ 4 червня. При цьому джерела в картелі повідомили, що це залежатиме від країн, які не виконали свої завдання в рамках пакту про скорочення нафтовидобутку.

«Побачивши це, ринок прийшов до висновку, що укладення такої угоди ускладнюється. Якщо вони не задіють цей механізм... то скорочення виробництва в липні може бути призупинено», - сказав Лахлан Шоу, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного австралійського банку.

Це означатиме, що ОПЕК+ повернеться до того, що було узгоджено в квітні, і з 1 липня збільшить видобуток чорного золота на 2,0 млн б/д, додав експерт.

Крім того, Саудівська Аравія, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати не планують розширювати добровільні скорочення видобутку сумарно на 1,8 млн барелів на добу після червня. Це вказує на те, що поставки сирої нафти в наступному місяці зростуть незалежно від того, яке рішення прийме група ОПЕК+ на своєму саміті.

Тим часом у середу Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 29 травня, скоротилися на 2,077 млн ​​барелів. Запаси бензину зросли на 2,796 млн барелів, дистилятів - на 9,935 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 1,739 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 39,16 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,41 долара за барель, що на 38 центів нижче за рівень закриття торгів ($39,79).