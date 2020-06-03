Нафта продовжує дорожчати на тлі надій на відновлення попиту

Ціна на нафту марки Brent перевищила $ 40 за барель в середу вперше з березня на тлі оптимізму навколо перспективи продовження рекордних скорочень видобутку ОПЕК +, а також надій на відновлення попиту, ослабленого епідемією коронавірусу.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,21 барель, що на $ 0,64 (1,62%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на $ 0,96 (2,61%) - до $ 37,77 за барель.

Країни ОПЕК + близькі до домовленості продовжити обмеження на нафтовидобубування, що діють у травні, ще на два місяці, повідомила The Wall Street Journal з посиланням на делегатів.

Крім того, ОПЕК запропонувала перенести засідання міністрів ОПЕК і міністрів ОПЕК + з 9-10 червня на 4-5 червня, щоб країни ОПЕК могли визначити номінації поставок на липень. Зазвичай вони роблять це в перший тиждень місяця, що передує місяцю поставок.

Обидва еталонних контракти різко подорожчали в останні тижні з квітневих мінімумів, чому сприяє тривання відновлення економіки в Китаї та повільне пом'якшення карантинних заходів в інших країнах.

"Оскільки обмежувальні заходи проти поширення вірусу продовжують зніматися, ми очікуємо, що попит буде поступово відновлюватися", - повідомили аналітики Capital Economics, які чекають, що світове споживання нафти становитиме в середньому трохи менше ніж 92 мільйонів барелів на добу в 2020 році.

Запаси нафти в США знизилися минулого тижня, в той час як запаси бензину і дистилятів зросли, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

За даними API, запаси нафти скоротилися на 483.000 барелів до 531 мільйона за тиждень, що завершився 29 травня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 3 мільйони барелів.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,25 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,59 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($ 39,57).