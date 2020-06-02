Нафта дорожчає на тлі ймовірного продовження скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли у вівторок на повідомленнях про те, що на віртуальному саміті, який пройде наприкінці тижня, великі виробники домовляться про продовження безпрецедентного скорочення нафтовидобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $38,69 за барель, що на $0,37 (0,97%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на $0,26 (0,73%) - до $35,70 за барель.

На відеоконференції, яка, ймовірно, відбудеться 4 червня, члени групи ОПЕК+ розглянуть питання про продовження скорочення видобутку на 9,7 млн ​​бар./добу (б/д) до липня або серпня.

«Скоріш за все, ОПЕК+ може продовжити поточні скорочення до 1 вересня і призначити до цього часу нараду, на якій буде прийнято рішення про подальші кроки», - сказав глава Citi з досліджень у галузі сировинних товарів Едвард Морс.

В узгодженому в квітні плані ОПЕК+ рекордне скорочення поставок мало було статися в травні та червні. У період з липня по грудень воно знизиться до 7,7 млн ​​б/д. Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що Саудівська Аравія веде переговори щодо продовження періоду максимального скорочення нафтовидобутку.

Падіння запасів нафти в Кушингу, штат Оклахома, на 54,3 млн бар. за підсумками минулого тижня також підтримало ціни, повідомили трейдери з посиланням на останній звіт Genscape.

Зростання торговельного напруження між Китаєм і Сполученими Штатами, а також виробничі дані, які показують, що азіатські та європейські заводи зазнають серйозних труднощів, стримують зростання нафтових котирувань.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 38,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 38,55 долара за барель, що на 23 цента вище за рівень закриття торгів ($38,32).