Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів в США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 34,14 за барель, що на $ 0,6 (1,73%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшали на $ 1,05 (3,2%) - до $ 31,76 за барель.
«Несподівані дані (Американського інституту нафти) і побоювання, що Росія збільшить видобуток (у липні]) позначаються на цінах на нафту, - сказав Стівен Іннес, головний стратег AxiCorp з глобальних ринків. - Як це часто буває в процесі підготовки до зустрічі в рамках ОПЕК +, основна увага приділяється позиції РФ ».
Комерційні запаси сирої нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 8,7 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,9 млн бар. Водночас запаси бензину збільшилися на 1,1 млн бар., що більш ніж в 10 разів перевищило прогноз аналітиків. Запаси дизельного палива і мазуту виросли на 6,9 млн бар., або майже в чотири рази більше, ніж очікувалося, наголошується в останньому тижневому звіті API.
Тепер ринок сфокусований на даних Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані 28 травня до 17:30 за Києвом.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 34,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 34,25 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 34,74).