Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів в США

Ціни на нафту знижуються на торгах у четвер на даних Американського інституту нафти (API) про різке збільшення комерційних запасів нафти в США і побоюваннях, що Росія може зменшити зниження видобутку в липні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 34,14 за барель, що на $ 0,6 (1,73%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшали на $ 1,05 (3,2%) - до $ 31,76 за барель.

«Несподівані дані (Американського інституту нафти) і побоювання, що Росія збільшить видобуток (у липні]) позначаються на цінах на нафту, - сказав Стівен Іннес, головний стратег AxiCorp з глобальних ринків. - Як це часто буває в процесі підготовки до зустрічі в рамках ОПЕК +, основна увага приділяється позиції РФ ».

Комерційні запаси сирої нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 8,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 1,9 млн бар. Водночас запаси бензину збільшилися на 1,1 млн бар., що більш ніж в 10 разів перевищило прогноз аналітиків. Запаси дизельного палива і мазуту виросли на 6,9 млн бар., або майже в чотири рази більше, ніж очікувалося, наголошується в останньому тижневому звіті API.

Тепер ринок сфокусований на даних Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані 28 травня до 17:30 за Києвом.

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 34,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 34,25 долара за барель, що на 49 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 34,74).