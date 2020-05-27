Нафта дешевшає через ситуацію в Гонконзі і слабке відновлення попиту

Ціни на нафту знижуються в середу у зв'язку з посиленням геополітичної напруженості між США і Китаєм через ситуацію в Гонконзі і новими побоюваннями з приводу відновлення попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 35,90 за барель, що на $ 0,27 (0,75%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшали на $ 0,31 (0,9%) - до $ 34,04 за барель.

Посилення напруженості між США і Китаєм призвело до погіршення настрою інвесторів.

Вашингтон може прийняти чергові заходи щодо Китаю у зв'язку з Гонконгом до кінця цього тижня, сказав президент США Дональд Трамп. Раніше Трамп заявляв про те, що реакція Вашингтона на спроби КНР розширити вплив на колишню британську колонію буде «дуже сильною».

На минулому тижні влада Китаю заявила про намір прийняти законопроект, що створює "механізм правозастосування для забезпечення національної безпеки" у Гонконзі.

Пекін пригрозив вжити відповідних заходів проти будь-яких дій США, які будуть включати в себе санкції.

Тим часом російські нафтові компанії обговорюють пропозицію партнерів по ОПЕК + про продовження квот щодо зниження нафтовидобутку, які діють у травні-червні, ще на два місяці.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 35,67 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 36,11 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 36,17).