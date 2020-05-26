Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок і надій на відновлення попиту

Ціни на нафту зросли у вівторок, чому сприяло зростання сподівань ринків на те, що виробники будуть дотримуватися зобов'язань про скорочення виробництва нафти, в той час як попит відновлюється.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 36,20 за барель, що на $ 0,67 (1,89%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $ 1,07 (3,22%) - до $ 34,32 за барель. У понеділок основні торги на NYMEX не проводилися через свята в США. У п'ятницю ціна контрактів зменшилася на $ 0,67 (2%).

Ринок дістав підтримку на тлі коментарів з Росії, яка повідомила про те, що видобуток нафти впав майже до цільового рівня на травень і червень в 8,5 мільйона барелів на добу в рамках угоди про скорочення виробництва ОПЕК +.

"Безумовно є відчуття, що ці скорочення пройшли так добре, як можна було очікувати", - сказав Деніел Хайнс, старший фахівець зі стратегії в галузі сировинних товарів в Australia and New Zealand Banking Group.

Країни ОПЕК + знову зустрінуться на початку червня, щоб обговорити продовження скорочень для надання підтримки цінам, які все ще в мінусі приблизно на 45% з початку року. Великі виробники в квітні домовилися про скорочення обсягів виробництва майже на 10 мільйонів барелів на добу в травні і червні.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за підсумками минулого тижня кількість бурових установок в США досягла рекордно низького рівня в 318 од. Це також вказує на прийдешнє зниження видобутку.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 36,30 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 35,66 долара за барель, що на 13 центів вище за рівень закриття торгів ($ 35,53).