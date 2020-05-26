Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок і надій на відновлення попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 36,20 за барель, що на $ 0,67 (1,89%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $ 1,07 (3,22%) - до $ 34,32 за барель. У понеділок основні торги на NYMEX не проводилися через свята в США. У п'ятницю ціна контрактів зменшилася на $ 0,67 (2%).
Ринок дістав підтримку на тлі коментарів з Росії, яка повідомила про те, що видобуток нафти впав майже до цільового рівня на травень і червень в 8,5 мільйона барелів на добу в рамках угоди про скорочення виробництва ОПЕК +.
"Безумовно є відчуття, що ці скорочення пройшли так добре, як можна було очікувати", - сказав Деніел Хайнс, старший фахівець зі стратегії в галузі сировинних товарів в Australia and New Zealand Banking Group.
Країни ОПЕК + знову зустрінуться на початку червня, щоб обговорити продовження скорочень для надання підтримки цінам, які все ще в мінусі приблизно на 45% з початку року. Великі виробники в квітні домовилися про скорочення обсягів виробництва майже на 10 мільйонів барелів на добу в травні і червні.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за підсумками минулого тижня кількість бурових установок в США досягла рекордно низького рівня в 318 од. Це також вказує на прийдешнє зниження видобутку.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 36,30 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 35,66 долара за барель, що на 13 центів вище за рівень закриття торгів ($ 35,53).