Нафта дорожчає через скорочення видобутку в США та відновлення попиту

Ціни на нафту зростають у понеділок на сигналах подальшого скорочення видобутку в США при триваючому відновленні попиту. При цьому, трейдери побоюються, що зростання напруженості у відносинах Вашингтона і Пекіна може ускладнити відновлення попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 35,23 за барель, що на $ 0,10 (0,28%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $ 0,30 (0,90%) - до $ 33,55 за барель.

Відносини між США і Китаєм різко зіпсувалися після того, як Вашингтон звинуватив владу КНР у недостатньо швидкому розкритті інформації про спалах коронавірусної інфекції. Крім того, сторони мають розбіжності щодо питання Гонконгу, де Пекін прагне посилити своє лідерство.

У минулі вихідні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що певні сили в Штатах штовхають країни до нової "холодної війни", закликавши Вашингтон відмовитися від спроб змінити КНР. "Зростаюча напруженість у відносинах США і Китаю продовжить псувати ландшафт нафтового ринку", - цитує агентство Bloomberg аналітика AxiCorp Ltd. Стівена Іннеса.

Тим часом, число діючих нафтогазових бурових установок в США скоротилося за підсумками 11-го тижня поспіль, зменшившись до мінімуму за всю історію відстеження цих даних з 1940-х років. Їх кількість за тиждень, що завершився 22 травня, зменшилася на 21 одиницю, до 318 установок, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. Показник оновлює рекордні мінімуми вже три тижні поспіль. Кількість нафтових установок минулого тижня скоротилася за підсумками 10-го тижня поспіль - на 21 одиницю, до 237 одиниць, що є мінімумом з 2009 року.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Вартість обох сортів збільшується четвертий тиждень поспіль на тлі зростання споживання в Китаї, де більшість підприємств вже відновило роботу після припинення через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19. Інші країни поступово пом'якшують обмеження, введені з метою стримування поширення коронавірусу, що дає надію на подальше зростання попиту.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 35,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 35,14 долара за барель, що на 1 цент вище за рівень закриття торгів ($ 35,13).