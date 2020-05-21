Нафта дорожчає на тлі зниження запасів у США і скорочення видобутку

Ціни на нафту зросли у четвер на тлі зниження запасів у США за підсумками другого тижня поспіль і зниження пропозиції з боку ОПЕК+ та інших виробників.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $36,52 за барель, що на $0,77 (2,15%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $0,73 (2,18%) - до $34,22 за барель.

Запаси нафти у США за тиждень, що завершився 15 травня, скоротилися на 5 млн барелів, повідомило Міненерго країни. Таким чином, запаси в країні зменшилися за підсумками другого тижня поспіль. Аналітики S & P Global Platts, у свою чергу, очікували на збільшення запасів нафти на 2,4 млн барелів.

Резерви бензину в Штатах за тиждень зросли на 2,8 млн барелів, дистилятів - на 3,8 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 5,6 млн барелів.

Аналітик FXTM Лукман Отунуга зазначає, що в короткостроковій перспективі ціни можуть продовжити зростання в міру ослаблення карантинних заходів, введених у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

"Однак зростання може бути перервано через занепокоєння перспективами світової економіки і нової напруженості у відносинах між США і Китаєм", - додав він.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 36,60 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 35,80 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($35,75).