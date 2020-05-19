Нафта дорожчає на тлі оптимізму навколо відновлення економік і скорочень ОПЕК+

Ціни на нафту 19 травня 2020 року й надалі зростають на тлі скорочень ОПЕК+ і оптимізму навколо відновлення економічної активності.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

"Ціни на нафту продовжили ралі у вівторок на тлі ознак відновлення в міру того, як виробники, як і обіцяли, скорочують виробництво, а економічна активність поступово відновлюється. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,26% до $34,9 за барель. Ф'ючерси WTI - додали 2,29% до $32,55 за барель", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ОПЕК+ різко скоротила експорт нафти в першій половині травня, повідомили компанії, які відстежують відвантаження, що свідчить про початок виконання нової угоди про скорочення виробництва.

"Настрої інвесторів покращились, тому що ОПЕК+, ймовірно, скорочує обсяги виробництва, як вони й обіцяли в цьому місяці, а в червні очікується більш значне добровільне скорочення", - повідомив Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень компанії Nissan Securities.

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Він акцентував, що водночас зростає оптимізм з приводу того, що послаблення глобальних (коронавірусних) обмежень сприятиме підвищенню економічної активності і попиту на паливо.