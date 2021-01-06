Нафта дорожчає на тлі рішення ОПЕК+ не підвищувати видобуток у лютому

Ціни на нафту зростають у середу, 6 січня, на тлі рішення ОПЕК+ зберегти рівень видобутку в лютому на рівні січня. Напередодні Саудівська Аравія оголосила про додаткове зниження видобутку в лютому-березні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $53,79 за барель, що на $0,19 (0,35%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,05 (0,1% - до $49,98 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $53,6 і $49,93 відповідно.

Головним чинником, який змусив підписантів угоди ОПЕК+ відмовитися від підвищення видобутку в наступному місяці, стало посилення карантинних заходів у Європі та деяких інших регіонах на тлі швидкого поширення «британського» штаму COVID-19.

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у вівторок домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку на 2 млн барелів на добу після березня.

У ході попередніх торгів нафтові котирування зросли приблизно на 4% після того, як РФ погодилася зберегти в лютому нафтовидобуток на січневому рівні. Спочатку Москва наполягала на збільшенні виробництва на 500 тис. б/д, однак під тиском більшості підписантів угоди ОПЕК+ була змушена відмовитися від цих планів.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман у вівторок повідомив, що Саудівська Аравія додатково знизить видобуток у лютому і березні на 1 млн б/д. Офіційна квота Саудівської Аравії щодо скорочення видобутку в лютому і березні становить 9,119 млн б/д. З урахуванням додаткового скорочення видобуток становитиме 8,125 млн б/д.

Тим часом Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про зниження запасів нафти у США минулого тижня на 1,66 млн барелів. Запаси бензину і дистилятів зросли на 5,47 млн ​​і 7,14 млн барелів відповідно.

Читайте також: Нафтогаз впровадить торгівлю газом з точкою передачі в українських сховищах

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 53,97 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 53,51 долара за барель, що на 9 центів нижче за рівень закриття торгів ($53,60).