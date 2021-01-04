Нафтогаз впровадить торгівлю газом з точкою передачі в українських сховищах

НАК «Нафтогаз України» на початку 2021 року впровадить торгівлю природним газом з точкою передачі в українських сховищах газу через торгову платформу Української енергетичної біржі.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці.

«На початку 2021 року запропонуємо нашим клієнтам спільний продукт з Українською енергетичною біржою – торгівлю природним газом з точкою передачі в українських ПСГ через торгову платформу Української енергетичної біржі», - йдеться у повідомленні.

НАК відзначає, що минулого року суттєво зросла популярність українських ПСГ - послуги наших газосховищ зацікавили не лише українські компанії. Наприкінці грудня кількість іноземних клієнтів, що зберігають в Україні газ, перевищила 90.

Зокрема, популярність українських сховищ зросла завдяки активному використанню режиму «Митний склад». Ця послуга дозволяє зберігати газ у ПСГ до 1095 днів без сплати податків та митних зборів. А завдяки транспортуванні газу у режимі shorthaul, компанії можуть отримати знижку на транспортування між визначеними точками входу або виходу на міждержавних з'єднаннях (потужність з обмеженнями), в тому числі для подальшого зберігання газу в ПСГ України.

Завдяки цим факторам, українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 млрд кубометрів.

«У режимі «Митний склад» до українських ПСГ було закачало 11,2 млрд кубометрів газу», - розповіли у компанії.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року Оператор газосховищ запровадив послугу з моніторингу зберігання газу, переданого у заставу. Тепер банки можуть слідкувати за операціями з газом у сховищах, який клієнти використовують як заставу для отримання кредитів, моніторинг доступний онлайн 24/7.