Нафтогаз продаватиме на біржі не менше 15% видобутого газу

Нафтогаз України виступив із ініціативою виставляти для продажу на товарних біржах не менше 15% видобутого газу.

Як передає Укрінформ, таку пропозицію про добровільні зобов’язання компанія надала Антимонопольному комітету України для розгляду під час процедури отримання дозволу на купівлю ТОВ "Надра Юзівська", повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Розрахунок 15% обсягів здійснюється без врахування ресурсу газу, що реалізується в межах спеціальних обов’язків на виконання статті 11 Закону України "Про ринок природного газу". АМКУ схвалив пропозиції Нафтогазу, тож після завершення процесу концентрації компанія почне в обов’язковому порядку продавати частку газу ще до початку видобутку вуглеводнів на Юзівській ділянці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця ініціатива є дієвим важелем для нівелювання потенційних ризиків для конкуренції у разі, якщо Нафтогаз суттєво збільшить обсяги видобутку газу після початку розробки нової ділянки надр.

"Згідно з європейською практикою, навіть якщо 10% від видобутку продається на біржі, це дозволяє забезпечити належний рівень конкуренції на ринку. Ми запропонували підвищені зобов’язання у 15% ресурсу власного видобутку. Це однозначний сигнал для всіх гравців, що український ринок газу розвивається на принципах прозорості. Нафтогаз залишається важливою рушійною силою цього процесу. Наша мета — висококонкурентний цивілізований ринок газу, переваги якого відчує кожен, хто купує газ оптом чи вроздріб", — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України надав можливість НАК "Нафтогаз України" придбати 100% частки у ТОВ "Надра Юзівська".

НАК "Нафтогаз України" та НАК "Надра України" 18 грудня 2020 року підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська", що володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці. Нафтогаз зможе набути остаточного права на зазначену частку після отримання згоди АМКУ на концентрацію. Крім того, Нафтогаз уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ "Надра Юзівська", що належить дочірньому підприємству НАК "Надра України" "Український геологічний науково-виробничий центр", та стане єдиним власником Надра Юзівська.

Юзівська ділянка розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. Площа ділянки — 7,9 тис. кв. км.