Нафтогаз підписав договір про купівлю Юзівської площі

«НафтогазУкраїни» та «Надра України» підписали договір купівлі-продажу «Надра Юзівська», що фактично розблоковує реалізацію угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич 18 грудня підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська». Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях», - зазначили в компанії.

Крім того, Нафтогаз уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ «Надра Юзівська», який належить дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр». Внаслідок чого Нафтогаз стане єдиним власником «Надра Юзівська».

«Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками. З 2016 року ми пропонували Кабінету Міністрів відновити роботи на Юзівці й дуже радіємо, що чинний уряд погодився на цей очевидно вірний крок. Бо, з одного боку, ми бачимо у цій ділянці великий потенціал для нарощення ресурсної бази вуглеводнів Компанії. З іншого, ми вже маємо великі напрацювання й унікальну експертизу, адже ведемо діяльність у безпосередній близькості до цієї ділянки. Разом з Урядом, з колегами з НАК «Надра України» ми робимо черговий крок до більш ефективного використання потенціалу надр і збільшення видобутку власного газу нашою країною», — зазначив керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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Зазначається, що «Нафтогаз» зможе набути остаточного права на зазначену частку після отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію.

«Покладено початок розблокуванню реалізації угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі, площею понад 7,5 тис. км кв, яка перебувала в статусі найбільшої «сплячої» ліцензії десятиліття», - наголосив за підсумками підписання договору голова Держслужби геології та надр Роман Опімах.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України надав можливість НАК «Нафтогаз України» придбати 100% частки у ТОВ «Надра Юзівська».

Юзівська ділянка розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. Площа ділянки — 7,9 тис. кв. км.

У січні 2013 року Shell і ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській площі (Харківська і Донецька області). Наприкінці 2014-го в Shell заявили, що досягти бажаного прогресу в розвідці Юзівського родовища газу не вдалося через бойові дії на Донбасі, а у вересні 2015 року Shell остаточно вийшла з УРП.

Нафтогаз придбав Юзівську нафтогазоносну площу / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

У липні 2016 року нідерландська Yuzgaz стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів у межах Юзівської площі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в УРП щодо Юзівської площі на користь компанії Yuzgaz з інвестором-оператором проєкту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., яка належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проєкті, але пізніше EPH розмістило повідомлення про збереження інтересу до розробки площі.

"Нафтогаз" також заявив, що готовий інвестувати 3,6 млрд грн у розвідку та розробку 4 нафтогазових ділянок за угодами на розподіл продукції.