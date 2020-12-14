Нафтогаз готовий у найкоротший термін поновити розвідку Юзівського родовища

Група "Нафтогаз" звернулася до АМКУ щодо отримання дозволу на придбання корпоративних прав на ТОВ «Надра Юзівська», яка володіє правом на розробку Юзівської ділянки вуглеводнів у Донецькій і Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає Укрінформ.

У нафтогазовій компанії зауважили, що протягом останніх шести років роботи на Юзівській площі не ведуться, а це призводить до втрати державою газу і податків. Нафтогаз буде готовий розпочати роботи на ній одразу після завершення офіційних процедур.

"Компанія приєднається до виконання угоди про розподіл продукції (УРП) і забезпечить продовження виконання зобов’язань щодо розробки Юзівської ділянки, які були визначені за результатами відкритого конкурсу в 2012 році. Тоді в ньому перемогла міжнародна компанія Shell, але згодом прийняла рішення вийти з проєкту", - нагадали в "Нафтогазі".

Компанія уже оцінила Юзівську ділянку за наявними геологічними даними. Більше того, розробляє Святогірське родовище, що знаходиться в центрі Юзівської ділянки. Ще понад 20 площ компанії межують з нею або розташовані в безпосередній близькості.

«Україна не може надалі зволікати з розвідкою нових перспективних ділянок в умовах, коли видобуток на «старих» родовищах падає. Володіючи необхідними геологічними даними і досвідом роботи на суміжних площах, "Нафтогаз" зможе забезпечити якнайшвидший, якісний початок робіт на Юзівській площі. Після підтвердження вуглеводневих запасів, зняття наявних політичних і економічних ризиків, покращення цінової кон’юнктури, в наших планах – залучити до освоєння цієї ділянки міжнародних інвесторів», – зазначив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк.

Як повідомлялося, Shell і ТОВ "Надра Юзівська" підписали в січні 2013 р. угоду про розподіл продукції (УРП) на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській площі. Наприкінці 2014-го в Shell заявили, що досягти бажаного прогресу в розвідці Юзівського родовища газу не вдалося через бойові дії на Донбасі, а у вересні 2015 року Shell остаточно вийшла з УРП.

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У липні 2016 р. нідерландська Yuzgaz стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів у межах Юзівської площі. У грудні 2018-го Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в УРП щодо Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проєкту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 р. голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проєкті.

Юзівська ділянка площею 7,886 тис. кв. км розташована у Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб. м умовного палива, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток у 10 млрд куб. м, оптимістичний - у 20 млрд куб. м.