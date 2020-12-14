Нафтогаз готовий у найкоротший термін поновити розвідку Юзівського родовища

Нафтогаз готовий у найкоротший термін поновити розвідку Юзівського родовища

Укрінформ
Група "Нафтогаз" звернулася до АМКУ щодо отримання дозволу на придбання корпоративних прав на ТОВ «Надра Юзівська», яка володіє правом на розробку Юзівської ділянки вуглеводнів у Донецькій і Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає Укрінформ.

У нафтогазовій компанії зауважили, що протягом останніх шести років роботи на Юзівській площі не ведуться, а це призводить до втрати державою газу і податків. Нафтогаз буде готовий розпочати роботи на ній одразу після завершення офіційних процедур.

"Компанія приєднається до виконання угоди про розподіл продукції (УРП) і забезпечить продовження виконання зобов’язань щодо розробки Юзівської ділянки, які були визначені за результатами відкритого конкурсу в 2012 році. Тоді в ньому перемогла міжнародна компанія Shell, але згодом прийняла рішення вийти з проєкту", - нагадали в "Нафтогазі".

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Компанія уже оцінила Юзівську ділянку за наявними геологічними даними. Більше того, розробляє Святогірське родовище, що знаходиться в центрі Юзівської ділянки. Ще понад 20 площ компанії межують з нею або розташовані в безпосередній близькості.

«Україна не може надалі зволікати з розвідкою нових перспективних ділянок в умовах, коли видобуток на «старих» родовищах падає. Володіючи необхідними геологічними даними і досвідом роботи на суміжних площах, "Нафтогаз" зможе забезпечити якнайшвидший, якісний початок робіт на Юзівській площі. Після підтвердження вуглеводневих запасів, зняття наявних політичних і економічних ризиків, покращення цінової кон’юнктури, в наших планах – залучити до освоєння цієї ділянки міжнародних інвесторів», – зазначив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк.

Як повідомлялося, Shell і ТОВ "Надра Юзівська" підписали в січні 2013 р. угоду про розподіл продукції (УРП) на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській площі. Наприкінці 2014-го в Shell заявили, що досягти бажаного прогресу в розвідці Юзівського родовища газу не вдалося через бойові дії на Донбасі, а у вересні 2015 року Shell остаточно вийшла з УРП.

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У липні 2016 р. нідерландська Yuzgaz стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів у межах Юзівської площі. У грудні 2018-го Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в УРП щодо Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.) на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проєкту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 р. голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проєкті.

Юзівська ділянка площею 7,886 тис. кв. км розташована у Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб. м умовного палива, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток у 10 млрд куб. м, оптимістичний - у 20 млрд куб. м.

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