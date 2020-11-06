Держгеонадра анонсує аукціони на 13 ділянок із корисними копалинами

Державна служба геології та надр України розпочала восьмий аукціон з продажу спецдозволів, що відбудеться 23 грудня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

Зазначається, що інвесторам запропоновано: Песецька ділянка (свердловина № 1-ПР) – підземні води, ділянка «Магнум» – підземні води, ділянка «Клесів – 2» – бурштин, Новосанжарське-3 родовище – підземні питні води, ділянка «Орепи» – коалін лужний, ділянка «Нетреба» – бурштин, ділянки «Лопатичі-1» та «Лопатичі-2» – бурштин, Покровська ділянка – марганцеві руди, Жовтоводська площа – руди золота, Тернівська ділянка – опока, свердловина 189 у с.Сливине – підземні води, ділянка «Тучинська» – питні підземні води.

Електронні торги по 13 об’єктах відбудуться 23 грудня.

Також цьогоріч інвесторам запропонують ще близько 50 ділянок на наступні електронні торги, результати яких будуть відомі вже 2021 року.

Голова Держгеонадр Роман Опімах зауважив, що завдяки прозорим аукціонам, служба протягом року залучила до держбюджету України близько 800 мільйонів гривень, а вартість ліцензій під час конкуренції між потенційними інвесторами в середньому зростала в 15 разів.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 23 вересня 2020 р. №993 про порядок продажу спецдозволів на користування надрами на електронних аукціонах на постійній основі.