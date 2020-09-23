Уряд впровадив на постійній основі електронні аукціони з видачі спецдозволів

Електронні аукціони з видачі спецдозволів на користування надрами запровадили на постійній основі.

Про це під час брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Внесено зміни до двох постанов Кабінету Міністрів щодо зміни методики визначення початкової вартості надр для аукціонів та затвердження порядку проведення аукціонів для видачі спецдозволів", - сказав Абрамовський.

За його словами, протягом року Державна служба геології та надр тестувала систему електронних аукціонів.

"Вона дуже гарно себе показала. І сьогодні ми впровадили ці аукціони на постійній основі", - зазначив Абрамовський.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Державної служби геології та надр Романа Опімаха, протягом 2016-2018 років на аукціонах було сумарно продано 32 спецдозволи, у 2019 році їх кількість зросла до 36. Станом на 20 липня 2020 року було продано 24 спецдозволи за 135 млн грн.

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Держгеонадра 31 серпня провели відкриті електронні торги з продажу спецдозволу на розробку Будищансько-Чутівської нафтогазової ділянки. Ліцензію придбало ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" із групи компаній ДТЕК за 650,5 млн грн. В аукціоні брали участь 5 компаній.

Загалом до кінця 2020 року Держгеонадра планують отримати майже 1 млрд грн від продажу на аукціонах спецдозволів на користування ділянками надр.