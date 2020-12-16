Кабмін дозволив Нафтогазу придбати Юзівську площу

Кабмін дозволив Нафтогазу придбати Юзівську площу

Укрінформ
Уряд ухвалив постанову, якою передбачається, що НАК "Нафтогаз України" придбає Юзівську нафтогазоносну площу.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд прийняв постанову, якою передбачається, що Державна компанія "НАК "Нафтогаз України" придбає Юзівську нафтогазоносну площу. Це велике і перспективне родовище уже багато років фактично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку та збільшення видобутку українського газу", - сказав Шмигаль.

На його думку, це рішення буде внеском у підтримку енергетичної незалежності держави.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" придбав понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська", що належить НАК "Надра України". У відповідь на це Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію, у рамках якої Нафтогаз отримає можливість добувати вуглеводні на Юзівській площі.

У січні 2013 року Shell і ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській площі (Харківська і Донецька області). Наприкінці 2014-го в Shell заявили, що досягти бажаного прогресу в розвідці Юзівського родовища газу не вдалося через бойові дії на Донбасі, а у вересні 2015 року Shell остаточно вийшла з УРП.

У липні 2016 року нідерландська Yuzgaz стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів у межах Юзівської площі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в УРП щодо Юзівської площі на користь компанії Yuzgaz з інвестором-оператором проєкту в особі словацької Nafta a.s.

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У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., яка належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проєкті, але пізніше EPH розмістило повідомлення про збереження інтересу до розробки площі.

Нафтогаз також заявив, що готовий інвестувати 3,6 млрд грн у розвідку та розробку 4 нафтогазових ділянок за угодами на розподіл продукції.

Фото: 24tv.ua

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