Кабмін дозволив Нафтогазу придбати Юзівську площу

Уряд ухвалив постанову, якою передбачається, що НАК "Нафтогаз України" придбає Юзівську нафтогазоносну площу.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд прийняв постанову, якою передбачається, що Державна компанія "НАК "Нафтогаз України" придбає Юзівську нафтогазоносну площу. Це велике і перспективне родовище уже багато років фактично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку та збільшення видобутку українського газу", - сказав Шмигаль.

На його думку, це рішення буде внеском у підтримку енергетичної незалежності держави.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" придбав понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська", що належить НАК "Надра України". У відповідь на це Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію, у рамках якої Нафтогаз отримає можливість добувати вуглеводні на Юзівській площі.

У січні 2013 року Shell і ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на Юзівській площі (Харківська і Донецька області). Наприкінці 2014-го в Shell заявили, що досягти бажаного прогресу в розвідці Юзівського родовища газу не вдалося через бойові дії на Донбасі, а у вересні 2015 року Shell остаточно вийшла з УРП.

У липні 2016 року нідерландська Yuzgaz стала переможцем конкурсу із залучення інвестора для реалізації УРП з видобутку вуглеводнів у межах Юзівської площі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в УРП щодо Юзівської площі на користь компанії Yuzgaz з інвестором-оператором проєкту в особі словацької Nafta a.s.

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У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., яка належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проєкті, але пізніше EPH розмістило повідомлення про збереження інтересу до розробки площі.

Нафтогаз також заявив, що готовий інвестувати 3,6 млрд грн у розвідку та розробку 4 нафтогазових ділянок за угодами на розподіл продукції.

Фото: 24tv.ua