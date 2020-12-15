Уряд на пів року продовжив повноваження двох членів наглядової ради Нафтогазу

Кабінет Міністрів на пів року продовжив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Бруно Лескуа та Клер Споттісвуд.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 14 грудня № 1562-р "Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, передає Укрінформ.

Зокрема, у документі доручається обрати членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Лескуа Бруно Жана Гастона та Споттісвуд Клер Мері Джоан як незалежних членів на строк шість місяців та продовжити строк дії цивільно-правових договорів, укладених з ними, на шість місяців шляхом укладення додаткових угод.

Також голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уповноважується на підписання додаткових угод з членами наглядової ради.

Розпорядження набирає чинності з 15 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, Клер Споттісвуд і Бруно Лескуа увійшли до наглядової ради "Нафтогазу" за рішенням уряду в грудні 2017 року. Клер Споттісвуд очолює наглядову раду.