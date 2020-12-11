Нафтогаз цьогоріч сплатив 94,8 мільярда до бюджетів різних рівнів

За оперативними даними за січень-листопад 2020 року, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз становили близько 94,8 млрд грн (у тому числі частина дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу. Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали 10% загальних доходів державного бюджету у січні-листопаді цього року, зазначили в пресслужбі. Читайте також: Заборгованість перед Нафтогазом за тиждень зменшилася на 163 мільйони Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів сягнув 121,4 млрд грн.