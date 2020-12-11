Заборгованість перед Нафтогазом за тиждень зменшилася на 163 мільйони

Заборгованість контрагентів НАК «Нафтогаз України» за природний газ порівняно з минулим тижнем зменшилася на 163 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

«Станом на 8 грудня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 43,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 160 млн грн (0,4%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 2 млн грн.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн та становить близько 3,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 36,1 млрд грн, з них за 2020 р. — 7,1 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 154 млн грн (0,4%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (8,1 млрд грн), Дніпропетровської (7,5 млрд грн), Харківської (4,2 млрд грн), Луганської (2 млрд грн) областей та м. Києва (2,2 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 7 млн грн (0,1%) та становить близько 7,7 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість - у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 377 млн грн), Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) (1 112 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (718 млн грн), ДТЕК Східенерго (707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (518 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (469 млн грн) та ТОВ Євро-реконструкція (412 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 70% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 23,6 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ПАТ Донецькоблгаз (2 653 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 595 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 210 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (2 045 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (1 983 млн грн).

Із промислових підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 3,615 млрд грн, найбільша заборгованість залишається у ПАТ Одеський припортовий завод (2 242 млн грн) і ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн).