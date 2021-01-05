Податкова попереджає про можливі збої у своїх сервісах

Державна податкова служба попереджає, що з 22:00 5 січня до 01:00 6 січня можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС повідомляємо, що 05.01.2021 з 22 год. 00 хв. до 01 год. 00 хв. 06.01.2021 можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів.