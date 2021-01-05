Майже на 50 мільярдів більше річного розпису: податкова перевиконала план надходжень

Майже на 50 мільярдів більше річного розпису: податкова перевиконала план надходжень

Укрінформ
За платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба (ДПС), надходження становили 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн більше від річного розпису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби (ДКСУ), у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн більше від річного розпису. При цьому відшкодування ПДВ склало 143,1 млрд грн.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали: податок на додану вартість (+40,2 млрд грн), у першу чергу за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем з податку на додану вартість; податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+6,0 млрд грн); акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+4,8 млрд грн).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 297,0 млрд грн, або 91,2% від річного розпису. При цьому розпис на грудень 2020 року Держмитслужбою було перевиконано на 23,5%, або +6,2 млрд грн.

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Так, за оперативними даними ДКСУ за 2020 рік видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1098,3 млрд грн, або 96,7% річного розпису (за січень-листопад 2020 р. розпис видатків загального фонду було виконано лише на рівні 90,3%). При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Як повідомляв Укрінформ, річний розпис по платежах, закріплених за ДПС на 2020 рік, становив 458,3 млрд грн.

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