Бюджет-2020 виконаний з дефіцитом у 215,5 мільярда гривень - Мінфін

Загальний фонд державного бюджету у 2020 році було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану), зокрема: від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн; випуску ОВДП в іноземній валюті – 130,8 млрд грн (3,9 млрд дол. США та 0,8 млрд євро). Також здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на облігації акцій АТ «Укрексімбанк». Із зовнішніх джерел за цей період залучено 232,3 млрд грн (92,4% від плану).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2020 рік становили 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування – 119,6 млрд грн (88,0% плану).

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Як повідомляв Укрінформ, бюджет на 2021 рік передбачає граничний дефіцит держбюджету у 247 млрд грн. Дефіцит бюджету буде близько 5,5% від ВВП.