Мінфін похвалився перевиконанням плану доходів до Держбюджету

Міністерство фінансів України підбило підсумки 2020 року й похвалилося перевиконанням державного бюджету: до кошторису надійшло на 19 мільярдів гривень більше, ніж очікували.

Про це у своєму звіті повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, або 102,2% від плану. Видатки за загальним фондом державного бюджету склали 1098,3 млрд грн, або 96,7% річного розпису.

При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу, субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно з розписом на підставі платіжних доручень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету 2020 року становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період. З них державні внутрішні запозичення 2020 року склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану).

Із зовнішніх джерел за цей період залучено 232,3 млрд грн (92,4% від плану).

При цьому, платежі з погашення державного боргу 2020 року склали 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з його обслуговування - 119,6 млрд грн (88,0% плану).

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У відомстві особливо відзначили роботу Державної податкової служби, яка перевиконала свій річний план на 10,7%. Таким чином з податків у держбюджет надійшло "зайвих" 49,2 мільярда гривень.

Загалом з платежів, які контролює Державна податкова служба, держава у 2020 році отримала 507,5 мільярда гривень. При цьому розраховували на менш як 460 мільярдів.

При цьому Державна митна служба у 2020 році свій план не виконала: за минулий рік митниця принесла державному бюджету 297 мільярдів гривень, що на 8,8% менше, ніж було заплановано. Проте вже у грудні митниця свій план перевиконала аж 23,5% або 6,2 мільярда гривень.

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Нагадаємо: 30 грудня в офіційному парламентському виданні "Голос України" було опубліковано держбюджет України на 2021 рік.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,084 трлн грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1,32 трлн грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено у сумі 246,635 млрд грн.

Зазначається також, що у держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.