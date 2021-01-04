На валютних рахунках казначейства 58,7 мільярда - Мінфін

Станом на 1 січня на валютних рахунках Державної казначейської служби 58,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

«Кошти є, і їх достатньо. 2021 буде роком фінансової стабільності і дасть всі можливості для розвитку. Станом на 1 січня 2021 на рахунках Державної казначейської служби України рекордна сума коштів за останні 10 років - 70,7 млрд грн (на ЄКР 12 млрд грн та на рахунках в іноземній валюті 58,7 млрд грн). І це при тому, що 2020-ий був коронакризовим роком в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на 1 грудня 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становив 19,753 млрд грн. Податкові органи у 2020 році забезпечили на 60 млрд грн більше надходжень до бюджету, ніж було заплановано. Про це на позачерговому засіданні уряду 28 грудня заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.