На єдиному казначейському рахунку України - 12 мільярдів гривень

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок січня 2021 року становив 12,013 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної казначейської служби.

На єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня знаходиться 12,013 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, на 1 грудня 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становив 19,753 млрд грн.

Податкові органи у 2020 році забезпечили на 60 млрд грн більше надходжень до бюджету, ніж було заплановано. Про це на позачерговому засіданні уряду 28 грудня заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль