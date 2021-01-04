В Україні починають моніторинг за викидами парникових газів

Впровадження системи МЗВ (моніторингу, звітності та верифікації) дозволить Україні забезпечити торгівлю квотами на парникові викиди. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

«Діючий закон власне і створює засади для існування системи МЗВ (моніторингу, звітності та верифікації викидів). Така система дозволить отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок; забезпечити контроль за викидами, мати змогу їх обмежувати; впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються», - пояснив голова ДЕІ Андрій Мальований.

За його словами, прийняття цього документа є важливою передумовою для здійснення заходів з боротьби зі зміною клімату, заснованих на досвіді ЄС. Це, зокрема, введення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Саме для її впровадження необхідне створення системи МЗВ, яка передбачається законом.

Він також додав, що Держекоінспекція отримає повноваження в частині контролю за викидами.

«Згідно з законом, на Держекоінспекцію також покладено низку обов’язків – перевірка даних у звітах про викиди, планах моніторингу тощо. Впродовж 3 місяців після подачі таких документів посадовими особами підприємств інспекція може ініціювати позапланову перевірку. Під час такої перевірки перевіряється достовірність інформації, вказаної у звітах чи планах», - зазначив Мальований.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна рада ухвалила закон "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" 12 грудня 2020 року.

Цей закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Паризької угоди.

Закон визначає сферу його дії, склад законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації; органи державного управління та їх повноваження; порядок організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації; адміністративні послуги у цій сфері; права та обов’язки оператора й верифікатора; запроваджується спеціальна адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства у відповідній сфері тощо.