Зеленському розповіли, що деякі компанії бояться перевірок після допомоги за локдаун

Президент Володимир Зеленський запропонував Міністерству фінансів та Державній податковій службі знайти підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання державної допомоги у зв'язку посиленням карантину, та зробити його максимально публічним і лояльним.

Про це йшлося на селекторній нараді за участю урядовців, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив зокрема, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матеріальної допомоги.

Президент запропонував використати цю ситуацію для покращення відносин між державою та бізнесом. «Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес», – сказав Зеленський.

Водночас Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про перебіг виплат допомоги у розмірі 8 тис. грн бізнесу та найманим працівникам у зв’язку з посиленням карантинних обмежень.

«Станом на 31 грудня на оформлення допомоги в розмірі 8 тисяч гривень було подано 480 тисяч заяв. І можу сказати, що майже всі виплати вже здійснено. Так, по 456 тисячах заяв було перераховано кошти в обсязі 3,64 мільярда гривень. Наразі кошти не перераховано переважно тим отримувачам, які подались на одержання допомоги в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня», – поінформував глава уряду.

Крім того, в ОП розповіли, що за листопад-грудень виплачена допомога на загальну суму 443 864 000 гривень для 90 475 сімей фізичних осіб – підприємців, які мають дітей до 10 років.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, що втратили частину зарплати внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям, які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.