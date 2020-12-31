У Білій Церкві можуть відключити опалення через борги місцевої ТЕЦ перед Нафтогазом
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.
"Загальна заборгованість підприємства сягає майже 600 млн грн. Мінімальний платіж для забезпечення безперебійного газопостачання у січні - 163 млн гривень. БілТЕЦ не виконує жодної з вимог щодо розрахунків для отримання природного газу. У жовтні та листопаді 2020 року підприємство взагалі не платило за газ. Це свідчить, що обов’язкові для ТЕЦ за законодавством України поточні рахунки із спеціальним режимом використання не працюють", - йдеться у повідомленні.
У разі відсутності оплати Білоцерківська ТЕЦ має самостійно припинити газоспоживання з 7 години 1 січня 2021 року. Тож "Нафтогаз" закликає компанію оплатити спожитий газ, а також просить втрутитися у ситуацію новостворений антикризовий штаб в уряді.
"Якщо підприємство не виконає цю вимогу, транспортування та розподіл природного газу можуть бути припинені у встановленому законодавством порядку із залученням відповідних операторів газотранспортної системи та газорозподільних мереж", - наголосили у Нафтогазі.