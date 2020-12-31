Українці зможуть економити за газ до 40%, якщо оберуть державного постачальника – Зеленський

Громадяни матимуть змогу заощадити на рахунках за газ у разі вибору державної компанії-постачальника, зокрема ГК «Нафтогаз України».

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. «Нафтогаз» має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», – сказав він.

Зеленський повідомив, що вже обговорив з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Незважаючи на те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у «Нафтогазу» сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», – сказав Президент.

За даними Офісу Президента, сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній, а залежно від постачальника та регіону ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

В Офісі Президента зауважили, що приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж Нафтогаз.

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«Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж Нафтогаз», – сказав Президент і додав, що Нафтогаз буде пропонувати найменші ціни на ринку і боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок.

Зеленський закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

За інформацією Офісу Президента, державна газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одну з найнижчих цін на ринку. Кожен побутовий споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника, обравши державну компанію. Це особливо важливо для тих українців, які використовують газ для опалення приватних будинків. Йдеться про понад 6 млн домогосподарств.

"Обравши ГК «Нафтогаз України», вже в січні кожне з таких домогосподарств у середньому може зекономити понад 600 гривень", - запевнили в ОП.

В Офісі глави держави нагадали, що процес зміни постачальника газу наразі можливий дистанційно через Інтернет та у відділеннях партнерів. Якщо споживач вирішує змінити постачальника й обрав нового, це не потребує узгодження зі старим постачальником чи заміни обладнання. Новий постачальник самостійно вирішує всі формальні питання, що пов’язані з переходом споживача до іншої компанії. При зміні постачальника газу пільги та субсидії зберігаються.

Із середини січня 2021 року ГК «Нафтогаз України» разом з державним Ощадбанком розширюють мережу для підключення нових клієнтів. Українці зможуть змінити постачальника газу, звернувшись до найближчого відділення Ощадбанку.

"Об’єднання зусиль двох державних компаній допоможе українцям заощаджувати. Порівняно з умовами, які пропонують інші компанії, вибір ГК «Нафтогаз України» як постачальника допоможе зекономити до 40% при розрахунках за газ", - підкреслили в ОП.

Як повідомлялося, в Україні з серпня запрацював ринок газу для населення, громадяни мають право обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами.