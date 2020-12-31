Уряд підписав угоди про розподіл видобутку газу на семи родовищах

Кабмін підписав угоди про розподіл продукції на семи нафтогазових ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Робимо історичний крок у сфері надрокористування. Сьогодні вперше Уряд підписав угоди про розподіл продукції на семи нафтогазових ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів. Це надзвичайно успішний кейс, який дасть змогу залучити щонайменше 12 млрд грн у видобуток газу", - написав Шмигаль.

Він додав, що держава, крім інвестицій, отримає сотні нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від видобутого ресурсу та суттєві податкові надходження.

Крім того, зауважив Шмигаль, це надзвичайно важливий крок для енергонезалежності та енергетичної самодостатності, адже розробка цих родовищ допоможе суттєво наростити видобуток блакитного палива.

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Глава уряду також наголосив, що підписання угод про розподіл продукції демонструє міжнародним інвесторам, що Уряд виконує взяті зобов’язання, а Україна є привабливою для інвестицій.