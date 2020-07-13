Нафтогаз цьогоріч запустив у роботу 9 високодебітних свердловин

У першому півріччі 2020 року Нафтогаз запустив у роботу 9 свердловин із високим дебітом - понад 100 тис. кубометрів на добу. Завдяки цьому вдалося додатково видобути понад 150 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"З початку року Нафтогаз запустив в роботу 9 свердловин з високим результатом (понад 100 тис. куб. м на добу)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рахунок цього отримано понад 150 млн кубометрів додаткового видобутку.

За інформацією дочірнього підприємства НАК - АТ "Укргазвидобування", 2 з високодебітних свердловин цьогоріч пробурено на нових площах (внаслідок чого підтверджено до 1 млрд кубометрів запасів газу в глибоких покладах).

Також пробурили 4 високодебітні свердловини на старих ділянках і 3 високодебітні свердловини ввели в роботу: дві - після гідророзриву пласта та одну - після капітального ремонту.

В УГВ зауважили, що не втрачають надії і чекають на можливість дослідження покладів в акваторії Чорного моря.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Нафтогаз переглянув умови співпраці з компаніями-партнерами щодо відновлення видобутку на виснажених родовищах і заявив про переукладання відповідних договорів.

Зміни умов дають змогу обом учасникам угоди розподіляти прибуток 50/50 за будь-якого рівня цін і роблять партнерство паритетним.