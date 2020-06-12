Нафтогаз запропонував нові умови для збільшення видобутку з виснажених свердловин

Група Нафтогаз переглянула умови співпраці з компаніями-партнерами щодо відновлення видобутку на виснажених родовищах і заявляє про переукладання відповідних договорів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укргазвидобування" (УГВ), яке входить до складу групи.

"Група Нафтогаз покращила економіку партнерських проєктів із відновлення ліквідованих і законсервованих свердловин", - ідеться в повідомленні.

В УГВ нагадали, що з 2018 року з метою втримання рівня видобутку газу на виснажених родовищах Нафтогаз реалізує програму з відновлення/подовження продуктивного життя ліквідованих і законсервованих свердловин, які належать компанії, але знаходяться в межах спеціальних дозволів інших видобувних компаній.

При цьому для всіх партнерів програми діють єдині затверджені умови. Відповідно до них, партнер інвестує у відновлення активів, як власник ліцензії видобуває вуглеводні, а після їхньої реалізації – сплачує Нафтогазу частку отриманого прибутку.

З урахуванням різкого зниження ціни на газ у 2020 році Нафтогаз привів умови співпраці у відповідність до поточних ринкових умов. Зокрема, відкоригував індекс, за яким розраховують ціну на газ, що лягає в основу визначення обсягу платежів між сторонами.

Зміни дають змогу обом учасникам угоди розподіляти прибуток 50/50 за будь-якого рівня цін і роблять партнерство паритетним, пояснили в УГВ.

«Нафтогаз вирішив підтримати видобування газу в Україні і переукласти договори з нашими партнерами за новими умовами. Завдяки цьому вони збережуть видобуток, а ми – додаткове джерело доходу. Це своєрідний win-win – для приватних видобувних компаній, Нафтогазу, країни», – прокоментував Отто Ватерландер, головний директор виконавчий Групи Нафтогаз.

Він висловив сподівання, що відкориговані умови співпраці зацікавлять нових інвесторів.

"Нафтогаз має понад 200 ліквідованих і законсервованих свердловин, що знаходяться поза межами наших ліцензійних ділянок. І ми відкриті до нових взаємовигідних проєктів на цих активах, що сприятиме стабілізації видобутку газу в Україні", - додав Ватерландер.

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Як повідомлялось, Нафтогаз співпрацює з кількома українськими компаніями, що відновили та здійснюють видобуток вуглеводнів на 19 свердловинах. Від початку співпраці додатковий видобуток газу на цих свердловинах сягнув 106,6 млн кубометрів нафти, а газового конденсату – 5,4 тис. тонн. Дохід Групи Нафтогаз від цих проєктів становив понад 200 млн грн.