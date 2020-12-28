Нафтогаз призупиняє дію тарифу «Річний» для нових клієнтів

З 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Укрінформ.

«Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 січня 2021 року призупиняє підключення тарифного плану "Річний" для нових клієнтів. Усі споживачі, які вже використовують тарифний план "Річний", продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яка була зафіксована на момент підключення», - йдеться у повідомленні.

Підключити даний тарифний план можна буде до кінця року. Своє рішення про призупинення нових підключень Нафтогаз пояснив зниженням попиту на нього, оскільки половина опалювального сезону вже позаду.

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Як повідомлялося, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запустила для всіх побутових клієнтів тарифний план на газ "Річний" у серпні 2020 року. За умовами "Річного" тарифного плану клієнту пропонується сплачувати за природний газ протягом 12 місяців за фіксованою щомісячною ціною.

Нафтогаз постачає газ для 2% побутових споживачів в Україні - компанія забезпечує газопостачанням приблизно 355 тис. домогосподарств.