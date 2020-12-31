Нафта дешевшає через блокування у США антикризової підтримки

Ціни на нафту знижуються в четвер, 31 грудня, на тлі блокування пакета економічної допомоги в США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent становила $51,58 (-0,10%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $48,34 (-0,12%). Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $51,63 і $48,40 відповідно.

За підсумками всього року контракт на північноморську еталонну суміш Brent подешевшав майже на 22%, західно-техаський еталон WTI впав майже на 21%.

Республіканці, які контролюють сенат, 30 грудня заблокували ухвалений Палатою представників США законопроект про збільшення суми стимулюючих виплат у період пандемії COVID-19 з $600 до $2 тис. Раніше Дональд Трамп вимагав розслідувати можливі порушення на виборах президента США і встановлення відповідальності соцмереж за публікацію контенту. Обидві вимоги демократи відмовляються навіть обговорювати.

Неприйняття цього законопроекту зменшило оптимізму в учасників нафтогазового ринку та розгорнуло динаміку нафтових котирувань в червону зону. На думку фінансових аналітиків, конфлікт між сенатом і палатою представників може мати далекосяжні негативні наслідки для галузі.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 51,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 51,47 долара за барель, що на 16 центів нижче рівня на момент закриття торгів ($51,63).