Нафта дешевшає через блокування у США антикризової підтримки
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля березневої нафти Brent становила $51,58 (-0,10%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $48,34 (-0,12%). Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $51,63 і $48,40 відповідно.
За підсумками всього року контракт на північноморську еталонну суміш Brent подешевшав майже на 22%, західно-техаський еталон WTI впав майже на 21%.
Республіканці, які контролюють сенат, 30 грудня заблокували ухвалений Палатою представників США законопроект про збільшення суми стимулюючих виплат у період пандемії COVID-19 з $600 до $2 тис. Раніше Дональд Трамп вимагав розслідувати можливі порушення на виборах президента США і встановлення відповідальності соцмереж за публікацію контенту. Обидві вимоги демократи відмовляються навіть обговорювати.
Неприйняття цього законопроекту зменшило оптимізму в учасників нафтогазового ринку та розгорнуло динаміку нафтових котирувань в червону зону. На думку фінансових аналітиків, конфлікт між сенатом і палатою представників може мати далекосяжні негативні наслідки для галузі.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 51,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 51,47 долара за барель, що на 16 центів нижче рівня на момент закриття торгів ($51,63).