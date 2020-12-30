Нафта дорожчає через значне скорочення запасів у США

Ціни на нафту підвищуються в середу, 30 грудня, на даних Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,25 за барель, що на $0,16 (0,31%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $48,23 за барель, що на $0,23 (0,48%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $51,09 і $48,00 відповідно.

За даними API, запаси нафти скоротилися на 4,8 мільйона барелів до 492,9 мільйона за тиждень, що завершився 25 грудня, тоді як аналітики очікували зниження на 2,6 млн бар.

«Ціни на нафту продовжили отримувати підтримку від ослаблення долара напередодні і, нарешті, знайшли друга в особі звіту API про запаси нафти», - сказав Стівен Іннес з Axi.

Долар впав до мінімуму більш ніж за два роки по відношенню до євро, оскільки валютні трейдери не відреагували на нову затримку збільшення стимулюючих виплат у США і продовжили робити ставки на те, що додаткова фінансова допомога все ще можлива.

Лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл у вівторок відклав голосування щодо збільшення виплат американцям у рамках стимулів до $2 тис. з $600 і закликав сенаторів скасувати вето президента Дональда Трампа на законопроект про оборонний бюджет.

Палата представників США в понеділок схвалила збільшення стимулюючих виплат до $2 тис, чого вимагав Трамп.

У короткостроковій перспективі побоювання з приводу локдаунів можуть обмежити зростання цін на нафту.

Попит на викопне паливо в найближчі роки може залишатися слабким навіть після пандемії через боротьбу з парниковими викидами, яка покликана уповільнити зміну клімату. Великі нафтові компанії, такі як BP Plc і Total SE опублікували прогнози, що включають сценарії, в яких світовий попит на нафту, можливо, вже пройшов свій пік у 2019 році.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 51,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,26 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($51,23).