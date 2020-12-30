Екоінспекція підрахувала збитки за порушення природоохоронного законодавства

З січня по листопад 2020 року Державна екологічна інспекція розрахувала 1,4 млрд грн збитків за порушення природоохоронного законодавства.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

«З січня по листопад цього року ДЕІ здійснила майже 28 тис. перевірок, склала 29,5 тис. протоколів про адміністративні порушення, притягнувши до відповідальності більше 26 тис. осіб. До правоохоронних органів передано 1200 матеріалів», – проінформував Мальований.

За його словами, найбільше «антирекордів» щодо екологічних порушень встановила Харківська область. Також у «лідерах» за кількістю збитків та перевірок Київська та Кіровоградська області.

«Протягом 11 місяців на території області складено 2839 адміністративних протоколів та притягнуто до відповідальності 2818 осіб. За сумою розрахованих збитків лідером є Столичний округ (Київ та Київська область), де упродовж 11 місяців сума шкоди, завданої довкіллю, сягнула 339,7 млн грн. А найбільшу кількість перевірок – 2560 – здійснено в Кіровоградській області», – деталізував Мальований.

Він зазначив, що для Держекоінспекції дуже важливим залишається відновлення планових перевірок.

«Сподіваюся, вже з наступного року Держекоінспекція відновить планові заходи державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на підприємствах, діяльність яких становить ризик для довкілля, що стане потужним імпульсом для модернізації їхніх потужностей та «екологізації» нашої держави», – додав Мальований.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна екологічна інспекція приєднається до розробки цифрової платформи GPML, яка ініціюється Програмою ООН з навколишнього середовища та дозволить відслідковувати засмічення моря.