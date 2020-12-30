Bitcoin вдруге за тиждень оновив рекорд – понад $28,5 тисячі

Криптовалюта Bitcoin встановила новий рекорд собівартості у середу, 30 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CoinDesk.

За даними торгів у середу вранці, вартість Bitcoin досягла рівня 28 580 доларів США. Таким чином, криптовалюта оновила свій рекорд собівартості.

Зазначається, що вартість криптовалюти продовжує зростати на тлі новин із США, де Федеральна резервна система, разом із іншими банками, продовжує друкувати гроші для запобігання погіршення економічної ситуації під час пандемії коронавірусу.

За словами експертів, такі дії можуть призвести до інфляції у Сполучених Штатах, проте є позитивні для самої криптовалюти.

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Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

У понеділок, 28 грудня, вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила 28 тисяч доларів США.