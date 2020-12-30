Індія може ввести податок на транзакції з Bitcoin

Уряд Індії розглядає можливість встановлення податку в розмірі 18% на транзакції з криптовалютою Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.

За оцінками, у разі запровадження податку, бюджет Індії щороку додатково отримуватиме близько $1 мільярда.

Місцеві ЗМІ зазначають, що під оподаткування можуть потрапити як товари, так і послуги, придбані за допомогою Bitcoin.

Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати.

Як повідомляв Укрінформ, днями вартість Bitcoin уперше перевищила позначку у 28 тис. доларів США.