Індія може ввести податок на транзакції з Bitcoin
Укрінформ
Уряд Індії розглядає можливість встановлення податку в розмірі 18% на транзакції з криптовалютою Bitcoin.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CoinDesk.
За оцінками, у разі запровадження податку, бюджет Індії щороку додатково отримуватиме близько $1 мільярда.
Місцеві ЗМІ зазначають, що під оподаткування можуть потрапити як товари, так і послуги, придбані за допомогою Bitcoin.
Закон не забороняє громадянам Індії мати гаманці з криптовалютою, проте уряд не вважає транзакції з Bitcoin легальним способом оплати.
Як повідомляв Укрінформ, днями вартість Bitcoin уперше перевищила позначку у 28 тис. доларів США.