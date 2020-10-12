На заводах Tesla встановили криптовалютні банкомати – ЗМІ

На двох американських заводах компанії Tesla Ілона Маска встановили банкомати з функцією продажу криптовалюти Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Teslarati.

За словами представника компанії LibertyX, яка встановлює «біткоїнські банкомати», до звичайного банкомата лише додали нову функцію продажу криптовалюти.

Перші нові банкомати були встановлені у серпні цього року на заводах у Фрімонті (штат Каліфорнія) та в Неваді.

Водночас у LibertyX поки не планують збільшувати кількість «біткоїнських банкоматів» на заводах Tesla. Ймовірно, рішення залежатиме від популярності таких банкоматів серед працівників заводів.

Як повідомляв Укрінформ, в середині березня, коли паніка на тлі пандемії COVID-19 охопила світові фінансові ринки, ціни на криптовалюту впали на 50%. Проте у липні вартість криптовалюти повернулася до зростання.