Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року

Маск каже, що Tesla вийде на ринок Індії наступного року

Укрінформ
Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія має намір наступного року вийти на індійський ринок.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.

«Наступного року точно», - написав Маск у відповідь на питання користувача про вихід Tesla на індійський ринок.

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Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що представники компанії Tesla Ілона Маска провели попередні перемовини з владою індійського штату Карнатака щодо будівництва дослідницького центру у місті Бенгалуру.

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За даними порталу Teslarati, питання про прихід Tesla до Індії спекулюється ще з 2015 року, відтоді як прем’єр-міністр країни Нарендра Моді побував на екскурсії на заводі компанії Маска в американському Фрімонті.

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