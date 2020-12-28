Вартість Bitcoin вперше перевищила $28 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin вперше перевищила позначку у 28 тисяч доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал SiliconAngle.

27 грудня після обіду вартість Bitcoin становила рекордні 28 тис. 222 долара США. Проте за декілька годин варість знизилася до 26 тис. 722 доларів США.

За словами одного з експертів Томаса Куна, таке зростання можна пояснити тим, що традиційні фінансові ринки до середини січня перебувають «на відпочинку» через свята.

Він припустив, що потім вартість Bitcoin може різко почати знижуватися.

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Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, уночі 27 грудня Bitcoin оновив історичний максимум: вартість перевищила 26 тисяч доларів.