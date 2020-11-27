В Україні запустили серіал про криптовалюти

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал про блокчейн, біткоїн та криптовалюти.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулася 27 листопада.

"Криптовалюта тісно пов'язує технології інновації й бізнес ", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.

Серіал розроблений за підтримки компаній Binance, Hacken та Crystal Blockchain. За словами менеджера з маркетингу Binance в Україні Івана Паскаря, цей курс буде цікавим не лише для тих, хто вже знайомий з технологією криптовалют, а й для людей, які шукають для себе нові напрямки розвитку. Під час курсу можна отримати професійні поради та відповіді на найпопулярніші запитання про блокчейн та криптовалюти від експертів.

Серіал "Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти" складається з 8 серій, він доступний для перегляду на платформі "Дія. Цифрова освіта".

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Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено понад 40 освітніх серіалів у різних сферах.