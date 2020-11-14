BitPay представив послугу з виплати зарплати у криптовалюті
Укрінформ
Один з найбільших криптовалютних платіжних операторів BitPay представив послугу BitPay Send, яка дозволить міжнародним компаніям, зокрема, сплачувати зарплату своїм працівникам у криптовалюті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.
Компанії також зможуть оплачувати криптовалютою контракти й страховки, виплачувати винагороди та розраховуватися з клієнтами.
Зазначається, що одержувачі платежів повинні мати власне онлайн посвідчення на сайті BitPay та криптовалютний гаманець.
З компаній буде стягуватися комісія в розмірі 1% за кожен платіж.
За словами гендиректора компанії Стефана Пера, обсяг платежів за допомогою блокчейна зростає, оскільки він пропонує простий спосіб відправлення та отримання платежів у глобальному масштабі.
Як повідомляв Укрінформ, платіжна система PayPal дозволить своїм користувачам купувати й продавати різні криптовалюти, серед яких Bitcoin.