BitPay представив послугу з виплати зарплати у криптовалюті

Компанії також зможуть оплачувати криптовалютою контракти й страховки, виплачувати винагороди та розраховуватися з клієнтами.

Зазначається, що одержувачі платежів повинні мати власне онлайн посвідчення на сайті BitPay та криптовалютний гаманець.

З компаній буде стягуватися комісія в розмірі 1% за кожен платіж.

За словами гендиректора компанії Стефана Пера, обсяг платежів за допомогою блокчейна зростає, оскільки він пропонує простий спосіб відправлення та отримання платежів у глобальному масштабі.

Як повідомляв Укрінформ, платіжна система PayPal дозволить своїм користувачам купувати й продавати різні криптовалюти, серед яких Bitcoin.