Bitcoin продовжує стрімко зростати - вже $15,7 тисячі

Вартість криптовалюти Bitcoin становить 15 700 доларів США на тлі невизначеності з виборами президента у Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

За минулу добу Bitcoin додав 7,7%. За словами аналітиків, інвестори вбачають у криптовалюті цінність під час невизначеності.

Наразі наводяться дві головні невизначеності: друга хвиля пандемії коронавірусу та президентські вибори США.

Зазначається, що окрім Bitcoin, також спостерігається стрімке зростання в інших криптовалютах, таких як ether, litecoin.

Як повідомляв Укрінформ, криптовалюта Bitcoin за останній тиждень двічі перетинала позначку у 14 тисяч доларів США на тлі виборів президента у Сполучених Штатах.